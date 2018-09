Samp, Linetty: "Meglio nella ripresa. Sfortunati in zona gol"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pareggio ad occhiali sul rettangolo verde della Sardegna Arena fra Cagliari e Sampdoria. Nel dopopartita il centrocampista blucerchiato Karol Linetty ha analizzato il match. Ecco quanto riportato da SampdoriaNews: "Abbiamo avuto delle occasioni da gol: palo, traversa e rigore. Nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare, compatti e veloci palla al piede. Kownacki? Può capitare di sbagliare un rigore, era arrabbiato ma è normale. In difesa siamo forti, sappiamo cosa dobbiamo fare. La linea difensiva lavora molto bene, l’abbiamo visto anche nel secondo tempo di oggi. La traversa? Pensavo di far gol, peccato. Siamo stati sfortunati anche in occasione della traversa colpita da Defrel".