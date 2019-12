Samp, Linetty: "Orgoglioso della fascia di capitano. Due mesi difficili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è stato un periodo facile per Karol Linetty, frenato da tanti problemi fisici. Il centrocampista polacco è sceso in campo dal primo minuto contro il Cagliari, nella sfida di Coppa Italia disputata ieri, e ha commentato sul proprio profilo Twitter anche l'emozione di giocare con la fascia di capitano: "Dopo due mesi difficili sono tornato a giocare dal primo minuto. Per la prima volta con la fascia di capitano. Questo è un grande orgoglio per uno straniero. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in Sardegna. Ora testa solo a Samp-Parma"