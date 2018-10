Samp, Linetty: "Qui tante soluzioni di gioco. Piatek? Parliamo spesso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Karol Linetty, centrocampista della Sampdoria, dopo la vittoria contro la SPAL è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sono contento di aver segnato e aiutare la squadra a vincere. Abbiamo tante soluzioni di gioco. Quando abbiamo preso il controllo della partita abbiamo fatto bene, nel secondo tempo. Dopo il nostro vantaggio abbiamo retto bene in difesa".

Vedi Piatek o no perché giocate in squadre rivali? "Parliamo sempre, perché abbiamo giocato insieme in Under 21. Inoltre abbiamo lo stesso procuratore. Una volta siamo andati a cena, io, lui e Bereszynski".