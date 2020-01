© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo interno contro il Brescia, il centrocampista della Sampdoria Karol Linetty ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società: "Era molto importante questa partita, giocavamo in casa e contro una squadra distante da noi solo pochi punti. Ora siamo a più cinque. Siamo contenti, perché abbiamo giocato tutti bene. Con un po’ di fortuna avremmo fatto anche più gol nel primo tempo, ma nel secondo tempo poi ci siamo riusciti. Tutta la squadra ha corso molto, siamo stati compatti e attenti. Abbiamo fatto però un errore sull’angolo e su questo dovremo lavorare. Adesso ci dobbiamo preparare per una gara difficile come quella di Roma contro la Lazio".