Samp, Linetty: "Vogliamo battere il Milan per andare in Europa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista della Sampdoria, Karol Linetty, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Testa ho solo il Milan. Dobbiamo batterlo se vogliamo andare in Europa. La classifica è cortissima, non possiamo fermarci. Se vogliamo, e lo vogliamo tutti, andare in Europa League bisognerà fare l’impossibile per vincere. Le prossime due settimane, poi, saranno fondamentali, con un mini-ciclo di tre partite che si chiuderà con il derby. Piatek? Ci siamo visti in nazionale, abbiamo scherzato sulla partita del Ferraris. Lui non è cambiato: sa bene cosa deve fare in campo, è sempre stato così. Ma quando lui è in area diventa fortissimo. Se c’è una situazione in cui può segnare, non sbaglia. Fortissimo, davvero, ha proprio la testa per il gol, e lavora costantemente per avere il cento per cento di possibilità di andare a segno, se l’occasione è favorevole. Vuole segnare, sempre. Nell’Under 21 abbiamo giocato insieme, ma l’ho affrontato anche da avversario in campionato. È molto simpatico, un ragazzo positivo. Non mi ha stupito. Quando lui è arrivato a Genova ha fatto subito tanti gol cambiando la squadra. Nel Milan si è ripetuto, la doppietta all’Atalanta è stata pesantissima. Se continua così, può diventare un numero uno assoluto anche in rossonero, ma gli auguro di riuscirci da... domenica. Sabato non deve segnare, dobbiamo vincere noi. Quagliarella? Ha fatto due gol a Parma, prima anche un assist, spero che si ripeta sabato. Ormai Fabio è una leggenda. I cambiamenti con Giampaolo? Sono molto più forte sul piano tattico, e quindi più completo. Quando vado in campo, mi trasformo, faccio l’impossibile per rubare palla all’avversario. Ma solo lì, fuori sono normalissimo".