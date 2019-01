Samp, lo United su Andersen. Può diventare priorità in estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter, Napoli, Roma, Tottenham e ora anche Manchester United. Tante e diverse le squadre che stanno osservando da vicino la crescita di Joachim Andersen, difensore in forza alla Sampdoria. Fra queste, scrive il Manchester Evening News, ci sono appunto anche i Red Devils che tuttavia proveranno l'affondo decisivo solo nel prossimo mercato estivo. Ovviamente sempre che il danese non cambi squadra già in questa sessione invernale.