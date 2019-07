Samp, Magnani per il post Andersen. Sulla fascia pressing per Augello

© foto di Federico Gaetano

Ultime di mercato sulla Sampdoria direttamente da La Gazzetta dello Sport. I blucerchiati - come confermato da Ferrero - hanno ceduto Andersen al Lione per 24 milioni e 6 di bonus. Per prendere il suo posto si valuta Magnani del Sassuolo (da tempo nel mirino anche del Lecce): l’inserimento di Ferrero ha messo i blucerchiati in pole per il difensore di proprietà della Juve. Sulla fascia pressing per Augello (Spezia) in prestito con obbligo di riscatto (nell’affare anche il giovane Benedetti).