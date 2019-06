Samp-Malinovskyi, ancora non è chiusa: manca l'ok di Di Francesco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha superato la concorrenza ma ancora non è fatta. Perché per Ruslan Malinovsky alla Sampdoria manca ancora l'ok di Eusebio Di Francesco, spiega Sky Sport: è ucraino, extracomunitario dunque, e allora il tecnico vuole valutare bene se far fare l'investimento alla società doriana da 12 milioni di euro più 5 di bonus nelle casse dei belgi del Genk.