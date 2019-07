Prima intervista da calciatore della Sampdoria per Gonzalo Maroni. L'attaccante argentino arrivato dal Boca Juniors ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Secolo XIX: "Sono un'ala sinistra, parto largo per accentrarmi sul destro e sparare in porta o cercare l'assist. Se mi ispiro a Dybala? Ho fatto la trafila nelle giovanili con lui che ha qualche anno in più. L'ho sentito prima di venire qui. Sì, è un mio modello ma il mio idolo è Messi. Se prenderò la maglia numero 10? No, troppo per ora: ho preso il 20, andiamoci piano".