© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' iniziato il lavoro di Mediobanca, l'advisor scelto da Massimo Ferrero per lavorare alla cessione della Sampdoria. Oggi, come riporta Il Secolo XIX, è in programma a Milano un incontro per cominciare a definire i perimetri dell'operazione e gli appuntamenti in agenda. Il primo in calendario sarà probabilmente con il gruppo rappresentato da Gianluca Vialli che dovrà presentare la manifestazione d'interesse per la società blucerchiata.