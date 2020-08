Samp, mega offerta Al Shabab a Ramirez

Gastòn Ramirez continua ad avere grosso mercato e non mancano nuove offerte. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, l'Al Shabab Fc ha presentato all'entourage una maxi offerta riservata al centrocampista uruguayano: un triennale da 4 milioni netti annui. Uno dei possibili ostacoli è rappresentato dalla valutazione del cartellino, in quanto il club saudita punterebbe a sborsare il minimo possibile in virtù del contratto in scadenza nel giugno 2021. Stringe il tempo in ottica rinnovo.