Samp, Mikulic dopo l'addio: "Orgoglioso di aver firmato per l'Hajduk"

Arrivato la scorsa estate per rinforzare il pacchetto arretrato della difesa della Primavera blucerchiata, Bozo Mikulic, dopo un solo anno, torna in patria. Il classe '97, infatti, è stato acquistato dall'Hajduk Spalato. Le prime parole del'ormai ex difensore doriano sono di orgoglio e soddisfazione: "Sono felice e orgoglioso di aver firmato per il più grande club croato, spero - riporta hajduk.hr - di ripagare la fiducia con impegno e serietà".