Samp-Milan, la moviola: "Rigore inevitabile per mano di Jankto. Manca un penalty ai blucerchiati"

Spazio alla moviola di Sampdoria-Milan sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, in una partita densa di episodi per Calvarese: "Poco prima del riposo, il rigore per il Milan che sblocca il match: Jankto si fa anticipare dal colpo di testa di Hernandez, la palla sbatte poi sul braccio largo del ceco della Samp e il fischio è inevitabile. Al 55’ altro tocco di mani, stavolta in area rossonera, di Gabbia sulla girata di Tonelli: anche questo sarebbe da penalty, non fosse che il difensore ospite sia prima vittima di un’evidente spinta dell’avversario. Negato al 69’ un rigore ai padroni di casa: Romagnoli salta e con il braccio largo colpisce sul volto Damsgaard. Calvarese non fischia, il Var non può intervenire perché l’entità del contatto è valutabile in campo, ma sarebbe da penalty".