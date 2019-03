Samp-Milan, le formazioni: mini rivoluzione per Gattuso. Defrel dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dimenticare la sconfitta nel derby e riprendere la marcia per raggiungere l'obiettivo di Champions. Il rientro dopo la sosta dedicata alle Nazionali, però, riserva al Milan un avversario ostico da affrontare, soprattutto al Ferraris. La Sampdoria di Marco Giampaolo e Fabio Quagliarella, infatti, è in piena lotta per l'Europa League e non vuole commettere ulteriori passi falsi per restare attaccata a Torino, Lazio e Atalanta. Poche sorprese nell'11 dei padroni di casa, che schierano Sala a destra al posto di Bereszynski e Vieira vertice basso del rombo. Davanti, con il capocannoniere, c'è Gregoire Defrel. Sarà una sfida tra bomber, perché Gattuso si affida al Pistolero Piatek, che sarà supportato da Suso e Castillejo. Turno di riposo per Paquetà, in panchina come Kessie, in punizione dopo la lite con Biglia; l'argentino, invece, sarà titolare a centrocampo, insieme a Bakayoko e Calhanoglu, in quello che potrebbe essere un 4-2-3-1 in fase offensiva, con il turco sulla linea dei trequartisti.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Vieira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo.