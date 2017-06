Samp, Muriel verso il Siviglia: affare in via di definizione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luis Muriel viaggia spedito verso il Siviglia. La trattativa sta entrando nel vivo. Il Siviglia ha messo sul piatto 22 più 6 di bonus per arrivare alla cifra chiesta dal club di Ferrero, riporta Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia. Ci vorrà ancora qualche giorno per definire la trattativa, alla quale sta lavorando in Spagna l’agente Alessandro Lucci. Muriel al Siviglia, ora ci siamo.