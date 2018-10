Samp, Murru: "Non mi arrendo mai e spero nella chiamata di Mancini"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicola Murru, terzino della Sampdoria, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Sono maturato. Sento la fiducia del mister e quella della società. Penso di aver fatto il salto di qualità ed ho più consapevolezza dei miei mezzi. Ma vi correggo: c’è una statistica che rende questa stagione molto diversa: quella delle mie presenze. Un anno fa giocavo qualche partita, poi, finivo fuori. Non avevo continuità. Era la mia prima stagione, dovevo ambientarmi e ho commesso errori che sono costati punti, quindi si sono notati di più. Con Giampaolo mi sono ritrovato in un modo di giocare completamente diverso. I miei compagni lo facevano già da due anni ed io sono partito svantaggiato. Un problema fisico, poi, mi ha fatto saltare la preparazione estiva. Cosa abbia significato l’ho compreso quest’anno: il mister inizia sempre dalle basi ed io quel lavoro lo avevo perso completamente".

Obiettivo Europa? "Forse gli altri stanno facendo l’abitudine alla nostra presenza in quella zona della classifica. Rispetto allo scorso anno siamo più compatti, più solidi. E in avanti abbiamo chi sa far gol in qualsiasi momento. Vogliamo dare fastidio a ogni avversario, sappiamo che possiamo giocarcela con tutti, ma anche che se non abbiamo la testa giusta possiamo perdere con tutti".

Tuo obiettivo? "Far bene con la Samp, per poter sperare in una chiamata azzurra".