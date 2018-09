Samp-Napoli, ballottaggi Saponara-Ramirez e Hamsik-Diawara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il blucerchiato contro l'azzurro, un allenatore emergente contro quello più vincente d'Europa, ma non solo. Sampdoria-Napoli è questo e tanto altro.

Giampaolo continua a puntare sul 4-3-1-2. Out Praet a causa di un trauma al ginocchio e il lungodegente Regini, qualche dubbio di formazione c'è. E' vivo il ballottaggio tra Saponara e Gaston Ramirez per il ruolo di trequartista, con il nuovo acquisto che scalpita e parte in vantaggio. Tornerà tra i convocati Caprari, in corsa con Defrel per il ruolo di spalla di Quagliarella in attacco. In difesa, poi, c'è Tonelli che non vede l'ora di esordire, magari proprio contro la sua ex squadra. A oggi le quotazioni vedono avanti Colley, ma non è da escludere un cambio di rotta. Ultimo dubbio in mediana: più Ekdal che Jankto per affiancare Barreto e Linetty.

Questa la probabile formazione doriana:

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Mister Ancelotti non ha intenzione di stravolgere nulla. L'unica novità rispetto all'undici che ha battuto il Milan, al massimo, potrebbe arrivare a centrocampo: Diawara scalpita, ma capitan Hamsik è ancora il favorito per la maglia da titolare. Recuperato Mario Rui, che partirà ancora dal primo minuto. Rientra anche Fabian, che invece andrà in panchina. Davanti ancora panchina per Mertens: per ora il tridente Callejon-Milik-Insigne non si tocca.

Questa la probabile formazione dei partenopei:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.