Samp-Napoli, le formazioni ufficiali: tante novità dal primo minuto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo turn-over stagionale per Carlo Ancelotti. Rispetto alle prime due uscite stagionali che hanno portato altrettante vittorie, il Napoli scende in campo con un paio di variazioni: in cabina di regia c'è Diawara, nel tridente offensivo Simone Verdi. Panchina quindi per Hamsik e Callejon.

Una partita e zero punti, la Sampdoria di Giampaolo risponde con qualche novità rispetto alla squadra che ha perso a Udine. C'è Tonelli dal primo minuto, così come Riccardo Saponara sulla trequarti alle spalle di Quagliarella-Defrel. Curiosità anche per il neo-blucerchiato Ekdal in cabina di regina.

Le formazioni ufficiali

Sampdoria (4-3-1-2) - Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella.

Napoli (4-3-3) - Ospina; Hysaj, Koulibaly, Raul Albiol, Mario Rui; Allan, Diawara, Zielinski; Verdi, Milik, Insigne.