Valzer d'attaccanti per la Sampdoria, scrive oggi Il Secolo XIX in edicola. Niente Luis Muriel, però: i blucerchiati non possono prendere extracomunitari a gennaio e non sarà lui il sostituto di Dawid Kownacki che sarà destinato al prestito. Possibile che vada al Chievo Verona. Non convince Dimitri Oberlin del Basilea, il nome nuovo è quello di Alberto Paloschi della Spal.