Samp, non è ancora tempo di cessione. Ferrero: "Non ci sono offerte"

Il Secolo XIX oggi in edicola smorza le voci di cessione imminente della Sampdoria circolate ieri in città con insistenza anche grazie a qualche audio Whatsapp che annunciava l'imminente cambio di proprietà. Ferrero, sempre con un audio, ha ancora una volta smentito l'esistenza di una offerta, figurarsi di un accordo. Stando al quotidiano di Genova però l'intenzione di Vialli (come rappresentante di York Capital) di trovare un accordo c'è e l'offerta dovrebbe arrivare non appena sarà chiara la quantificazioni del debito del club. La Samp ha messo in campo come advisor l'istituto bancario Mediobanca.