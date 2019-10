Samp, non solo Bertolacci: per la difesa idea Raggi a parametro zero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La stagione della Sampdoria ha preso il via dopo la svolta con Claudio Ranieri in panchina e il buon pareggio contro la Roma, ottenuto anche grazie alla prestazione di Andrea Bertolacci che, dopo essersi svincolato dal Milan è diventato un blucerchiato a parametro zero. L'operazione Bertolacci, però, potrebbe non essere l'ultima: la dirigenza blucerchiata - riporta SportMediaset - avrebbero infatti individuato in Andrea Raggi il profilo giusto per fornire a Ranieri un ulteriore rinforzo difensivo: il difensore classe '84 è andato in scadenza di contratto con il Monaco lo scorso giugno ed al momento si ritrova senza squadra.