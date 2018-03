Samp, occhi in casa Empoli: nel mirino Zajc e Krunic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria guarda in casa Empoli per cercare i calciatori della squadra del futuro. Il Secolo XIX fa sapere che nel mirino doriano ci sono il trequartista sloveno Miha Zajc (23) oltre il centrocampista bosniaco Rade Krunic (24). Entrambi sono titolari nella formazione di Aurelio Andreazzoli, attualmente in vetta alla classifica del campionato di Serie B.