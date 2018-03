Samp, offerto Canales: l'ex merengue in scadenza con la Real Sociedad

© foto di J.M.Colomo

E' in scadenza con la Real Sociedad ed è stato offerto alla Sampdoria. Sergio Canales (27) potrebbe rappresentare un'occasione a parametro zero per i doriani, con Il Secolo XIX in edicola che scrive come la dirigenza blucerchiata valuterà il possibile ingaggio del calciatore spagnolo. Ex Nazionale under 21 iberica, Canales vanta esperienze tra le file di Valencia e Real Madrid.