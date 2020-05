Samp, ora c'è paura dopo le nuove positività. Il centro sportivo di Bogliasco resta chiuso

Cancelli chiusi nel quartier generale di Bogliasco - sottolinea il Corriere dello Sport -, con gli allenamenti della Sampdoria che riprenderanno nei prossimi giorni come stabilito dal diario di bordo dei preparatori atletici della Sampdoria. Avevano fissato per ieri una seduta di forza da effettuare tra le mura di casa ma certamente la notizia dei tre nuovi positivi più il caso del giocatore colpito per la seconda volta dal contagio del Coronavirus ha tolto il sorriso ad una Sampdoria che provava gradualmente a ripartire aspettando comunicazioni e misure per una ripresa davvero a pieno regime. Attualmente asintomatici, i quattro positivi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo. Le loro condizioni fortunatamente sono buone. A meta marzo ci fu la notizia della prima positività che riguardò Gabbiadini. Poi a seguire la lista si era allungata con altri sei casi registrati in pochi giorni più il medico sociale. Situazione ritornata poi alla normalità dopo la quarantena obbligatoria: adesso la preoccupazione per i nuovi casi.