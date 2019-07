Samp, ore di fuoco: il passaggio di proprietà può arrivare entro il 16 luglio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Secolo XIX oggi in edicola affronta il discorso legato al possibile passaggio di proprietà che vede coinvolta la Sampdoria, ricostruendo le tappe fino a qui - da dicembre, mese in cui è sceso in campo Vialli, fino alla primavera in qui è spuntato il fondo Aquilor Capital - e specificando che ora, con la riapertura di Ferrero alla cessione, si potrebbe arrivare al passaggio di consegne già prima che il mercato entri nel vivo, o comunque entro il 16 luglio. Potrebbero rivelarsi decisive da una parte le cessioni dei gioielli Andersen e Praet, dall'altra la volonta - espressa palesemente - dall'attuale presidente Massimo Ferrero di acquisire il Palermo.