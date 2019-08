Samp, Osti al lavoro per consegnare a Di Francesco l'esterno offensivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato in tono minore per la Sampdoria, ma che dovrebbe prendere quota la prossima settimana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il direttore sportivo dei blucerchiati, Carlo Osti, proverà a consegnare a Eusebio Di Francesco un esterno offensivo funzionale al 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. Tre sono i nomi caldi: Hatem Ben Arfa, François Kamano ed Emiliano Rigoni. Il francese è il profilo più percorribile poiché arriverebbe a parametro zero. L'ingaggio alto però può essere un ostacolo. Si punta a sbloccare la situazione entro la fine della prossima settimana.