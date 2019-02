Samp, Osti: "Ci sono i presupposti per andare avanti con Giampaolo"

Fonte: Sampdorianews.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chiusa la finestra di mercato, con la stagione al giro di boa, è stato tempo per il ds Carlo Osti di fare un primo bilancio. Il dirigente ha dapprima fatto un cenno a Gabbiadini ai microfoni di Telenord:

"​​​​​​Con Gabbiadini abbiamo fatto un grande acquisto, è stata un'operazione anche in proiezione futura. Noi l'abbiamo cercato e lui ha voluto fortemente ritornare. L'intento del mercato di gennaio è stato quello di conservare il gruppo e lavorare anche per la prossima stagione".

Su Defrel: "Fa parte del progetto Sampdoria e sarà fondamentale per il girone di ritorno. A giugno poi faremo le nostre valutazioni. Il mister intanto oggi può contare su diverse pedine importanti da far ruotare a seconda degli avversari".

Sulla partenza di Kownacki: "Mi è dispiaciuto che sia andato in prestito all'estero, avrei preferito poterlo controllare più da vicino nel campionato italiano dove ha le qualità per imporsi, ma abbiamo voluto accontentarlo".

Sull'operazione Audero: "Abbiamo investito tanto su di lui, crediamo fortemente nelle sue qualità perché è un portiere moderno con grande capacità di lettura tattica, speriamo resti a lungo con noi".

Una battuta su Andersen: "Sono stato un centrale e ho un certo occhio...Andersen oggi lo vogliono tutti".

Su Giampaolo: "Vive la Sampdoria come fosse il suo Barcellona, sa benissimo che qui avrà sempre spazio e penso che questo sia il club adatto a lui. È chiaro che tutti i matrimoni prima o poi devono finire ma ci sono i presupposti per andare avanti insieme ancora tanto tempo. Sicuramente questo girone di ritorno deciderà tante cose. Di Europa non abbiamo mai parlato, ma cerchiamo di migliorarci di giorno in giorno".

Infine una battuta su Prandelli: "Abbiamo giocato insieme 7 anni, prima alla Juventus e poi all'Atalanta. Lo conosco molto bene, ma non credo che Giampaolo avrà bisogno dei miei consigli quando giocheremo il Derby".