Samp, Osti e Romei nella sede dell'Inter: contatto per Schick e Lo Faso

© foto di Federico Gaetano

Trattative in corso tra Inter e Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sportitalia il direttore sportivo del club blucerchiato Carlo Osti e l'avvocato Antonio Romei sono infatti arrivati da poco nella sede del club nerazzurro. Possibile contatto per Patrik Schick, ma non è da escludere un inserimento, congiunto, delle due società per Lo Faso del Palermo.