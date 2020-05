Samp, Osti: "Il mio rinnovo è bloccato come tutto il resto. Sarà un mercato fantasia"

Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport dove ha parlato di diversi temi ripartendo dal possibile ritorno in campo: "I nostri giocatori che avevano contratto il virus ora stanno bene e mordono il freno. La Samp, con le dovute precauzioni e la massima sicurezza, è pronta a tornare in campo". Sulla possibilità che si giochi a porte chiuse anche per un pezzo del 2021: "Se così fosse si tratterebbe di un cambiamento epocale. Non siamo abituati a pensare una cosa del genere. Il calcio ha bisogno dei tifosi come un teatro ha bisogno degli spettatori". Sul possibile mercato lungo che la FIFA starebbe immaginando: "Cambierebbe poco nelle dinamiche dei club perché i giorni importanti sono i primi e gli ultimi. Gli scontenti però potrebbero avere una possibilità per lasciare la squadra e questo creerebbe problemi all'interno degli spogliatoi. Si parlava di accorciare il mercato, ora invece si vuole allungare". Come sarà il mercato della Samp? "All'insegna della fantasia. I soldi da spendere saranno pochi per tutti e tornerà a prevalere l'aspetto tecnico oltre alla collaborazione con l'allenatore. Ranieri il prossimo campionato avrà la possibilità di iniziare dalla preparazione e non è un vantaggio da poco rispetto a ciò che ha potuto già fare in questi mesi". Infine una battuta sul rinnovo che tarda ad arrivare: "Ora tutto è bloccato e quindi anche il mio rinnovo. Ho un ottimo rapporto col presidente Ferrero e sono affezionatissimo alla Sampdoria".