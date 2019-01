© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti intervistato da Sky Sport ha parlato delle prossime mosse di mercato dei liguri: “Audero ha fatto un campionato eccezionale finora, ha convinto tutti e volevamo fare questa operazione da tempo. Abbiamo trovato la Juventus d’accordo e abbiamo quasi concluso, ma coi bianconeri il rapporto è ottimo e non ci saranno problemi. - continua Osti - Il nostro mercato è finito con l’arrivo di Gabbiadini che ha alzato l’asticella. Kownacki doveva uscire, ma l’infortunio di Caprari ha bloccato tutto. Noi crediamo molto nel ragazzo e non vorremo perderlo, per questo se dovessimo cederlo vorremmo farlo in Italia per tenerlo d’occhio da vicino e valutarlo meglio nel nostro campionato che è molto competitivo, ma lui preferirebbe andare in Germania. Vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime ore”.