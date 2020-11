Samp, Osti: "Mi auguro che quest'anno possa cambiare la tradizione e espugnare Cagliari"

Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Cagliari: "La squadra sta bene. mister Ranieri è sempre minuzioso e attento nel preparare le partite. Noi per un motivo o per l'altro non riusciamo ad espugnare Cagliari. Mi auguro che in quest'anno pazzesco possa cambiare la tradizione. Sappiamo di trovare un Cagliari forte e in palla che mette in difficoltà chiunque".