Samp, Osti: "Noi ambiziosi, ma ci sono anche le altre. Sassuolo in salute"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il d.s. blucerchiato Carlo Osti ha presentato la sfida contro il Sassuolo ai microfoni di Sky Sport: "Gli esami non finiscono mai, siamo contenti che ogni settimana ci sia un ulteriore banco di prova. Stiamo andando bene, speriamo che questa nostra scia positiva possa continuare, incontriamo una squadra in grande salute che ha fatto come noi un grande inizio di stagione. Con il gioco sanno mettere difficoltà chiunque e sono molto camaleontici. Inoltre con loro non abbiamo una grande tradizione, speriamo che questa volta i numeri possano giocare a nostro favore. Eravamo e siamo convinti di aver costruito una buona squadra, probabilmente più fisica dello scorso anno. Il resto l'ha fatto Giampaolo, certi automatismi e situazioni di gioco vengono ottenuti soltanto ripetendoli in allenamento. Il merito va dato a lui che è riuscito ad imprimere la propria impronta. Il museo che ho istituito è un po' datato (ride, ndr). Sappiamo bene quali sono le nostre possibilità e i nostri limiti, siamo ambiziosi, ma ci sono altre squadre ambiziose insieme a noi".