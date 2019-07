Intervenuto al fianco di Eusebio Di Francesco in occasione della presentazione ufficiale del neo allenatore della Sampdoria, il ds Carlo Osti ha parlato anche del futuro di Praet: "Noi siamo in una fase iniziale di mercato. Siamo già contenti di aver portato quasi a termine la cessione di Andersen, in linea di massima ci siamo. Il mercato è ingessato. Ci sarà qualche altra cessione ma vediamo. In mezzo al campo c'è qualcosa in più ma io penso che il mister debba fare le giuste valutazioni, ci saranno delle amichevoli in cui si valuteranno alcune cose. Praet è un giocatore internazionale che piace anche all'estero, può anche aprirsi il mercato all'estero".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!