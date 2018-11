Samp, Osti: "Sconfitta che fa riflettere. Mai parlato di obiettivo Europa"

Fonte: SampdoriaNews.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta subita in casa contro il Torino: "Nessuno ha mai parlato di sogni europei. Quella di oggi è una sconfitta che ci fa riflettere, ci lecchiamo le ferite e iniziamo subito a preparare la settimana in attesa della Roma. Tutte le squadre devono crescere e certamente anche noi: i numeri dicono questo. Prendevano pochi gol, ora è un periodo in cui ne prendiamo molti: oggi il Torino ha saputo sfruttare ogni occasione avuta. Il bello del calcio è che ogni settimana c'è un esame e noi ora dobbiamo riprenderci. Dico sempre che la Sampdoria deve puntare alla parte sinistra della classifica, lo dico da tempo. Si può arrivare decimi o più in su: dipende innanzitutto da noi. il Torino è stato ambiziosa con la Sampdoria, oggi ha fatto una grande gara, di intensità e qualità. Dobbiamo lavorare, come abbiamo sempre fatto: il Mister per questo è una garanzia. Le partite sono tutte facili e difficili allo stesso tempo: molte volte abbiamo visto che gare sulla carta più difficili terminate a nostro favore e viceversa abbiamo trovato difficoltà in gare in teoria più semplici. L'importante è che Samp sappia ripartire, lasciandosi alle spalle questa battuta d'arresto. Per quel che riguarda le condizioni di salute di Sabatini, posso dirvi che sta bene, ci segue da casa, è in contatto con tutti noi".