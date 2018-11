Samp, Palombo: "Derby di Genova unico, dura tutto l'anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il derby di Genova non può essere una partita come le altre per Angelo Palombo. Lui che di stracittadine ne ha giocate tante con la fascia da capitano al braccio. L'ex centrocampista della Samp, ora nello staff di Marco Giampaolo, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La partita con il Genoa era l'unica in cui, nel tragitto verso lo stadio, non riuscivo a guardare fuori dal finestrino del pullman. Mi veniva da piangere, perchè vedendo le facce di quella gente, sampdoriani e genoani fianco a fianco, capivo quanto per loro fosse importante quella partita. E pure ora che ho smesso, l'effetto-derby mi colpisce ancora...In città il valore della stracittadina - prosegue Palombo - rimane alto, ma non è un limite, né la prova del suo provincialismo. Semmai, è una sua peculiarità. Genova non è una metropoli. A Roma o a Milano, per esempio, l'attesa del derby dura una settimana, poi si pensa alla partita successiva. Qui no, ma è il fascino di questa partita. Vogliamo parlare delle coreografie in gradinata sud?".