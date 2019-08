© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria cambia proprietà. Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma Il Secolo XIX parla di passaggio di consegne virtuale alla cordata guidata da Gianluca Vialli, Fausto Zanetton, Jamie Dinan e Alex Knaster. Mercoledì, infatti, è scaduto il periodo di esclusiva che Massimo Ferrero aveva concesso ad Aquilor: c'è il via libera per l'ex attaccante, il closing ci sarà tra fine agosto e inizio settembre. L'offerta andrà a superare la soglia dei 100 milioni: 85 cash più 30 per i debiti.