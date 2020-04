Samp, pasti agli ospedali e uova al "Gaslini". Gli Ultras donano 750 mascherine ai detenuti

Il grande cuore della Sud batte forte. Il nostro Paese sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua lunghissima storia con una pandemia di COVID-19 che ha colpito gran parte della popolazione. Gli Ultras Tito Cucchiaroni, uno degli elementi traino della gradinata blucerchiata, è sceso in campo in primo piano per aiutare i bisognosi donando 750 mascherine ai detenuti del carcere di Marassi. Non finisce qui. Il gruppo ha inoltre devoluto all'associazione "Music For Peace, generi alimentari che verranno consegnati alle famiglie in difficoltà in questo periodo. Nella giornata di sabato poi è stato regalato, grazie all'aiuto di un bar del quartiere di Nervi, un uovo di Pasqua di 4 kg al personale dell'Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Uova di Pasqua al "Gaslini" - Proseguono anche le iniziative della società per stare vicino a chi sta soffrendo e lottando contro il virus. Per la prima volta dal 1978, non si è svolta la tradizionale visita pasquale ai piccoli degenti dell'Ospedale "Gaslini" di Genova con la rottura del gigantesco uovo di cioccolato. La "Pasqua Blucerchiata" si è comunque festeggiata con la Sampdoria che ha fatto recapitare all'istituto pediatrico del capoluogo ligure 300 uova di cioccolato. Non finisce qui. Nei giorni scorsi sono stati consegnati gadget blucerchiati e uova anche ai bimbi iscritti al progetto Baby Samp e ai ragazzi dell'Istituto Sorriso Francescano.

Donazioni e pasti per gli ospedali - La Samp si è dimostrata vicina fin da subito alle aziende ospedaliere cittadini. La società ha infatti appoggiato l'azienda Eately nell'attività di preparazione e di consegna dei pasti nei due principali ospedali cittadini. Una collaborazione che ha portato a raddoppiare la produzione garantendo in totale 610 pasti al giorno che verranno suddivisi in 450 al Policlinico San Martino e 160 all'Ospedale "Galliera" entrambi di Genova. Non si ferma intanto la raccolta dei fondi da destinare al San Martino che coinvolge la squadra e chi la squadra la spinge con passione e amore ogni domenica. I tifosi, dalla Gradinata Sud alla Federclubs, hanno da subito condiviso il link per effettuare donazioni all'Ospedale genovese dimostrando, come sempre, grande sensibilità a quanto accade sul territorio. La squadra di mister Ranieri, lo staff e ogni singolo tesserato hanno donato all'ospedale genovese una cifra che supera i 100mila euro invitando tutti ad unirsi alla raccolta.