È stato necessario l'intervento della Digos, per evitare il contatto tra il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero e alcuni tifosi doriani. Secondo quanto riferito da diversi media locali, il presidente bluerchiato era a pranzo in un ristorante di Genova, su via Brigate Bisagno, quando alcuni soggetti hanno provato a effettuare una specie di blitz. Soltanto grazie alla Digos, appunto, e alla scorta personale di Ferrero, che poi si è recato in Questura per denunciare l'accaduto, è stato evitato che la situazione degenerasse.