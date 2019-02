Samp, per battere il Cagliari basta Quagliarella. A Marassi finisce 1-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fondamentale vittoria per la Sampdoria di Marco Giampaolo contro il Cagliari. 1-0 il risultato finale maturato grazie alla rete, su calcio di rigore, di Fabio Quagliarella al minuto 66. Buona gara da parte del Cagliari di Maran, anche se nel finale mancano forza e idee per provare a ribaltare il risultato.

LE FORMAZIONI - La Samp di Marco Giampaolo scende in campo come da previsioni, o quasi. Sull’out destro di difesa c’è Sala e non Bereszynski, al centro della difesa Colley con Tonelli in panchina e davanti Defrel a supporto di Quagliarella. Nei minuti di riscaldamento apprensione per un piccolo problema riscontrato da Audero, ma alla fine il portiere ha stretto i denti scendendo regolarmente in campo. Qualche sorpresa invece nell’undici di Maran: a centrocampo c’è Cigarini e non Bradaric, ma la sorpresa principale è in attacco dove a far coppia con Pavoletti c’è il classe ’99 Doratiotto, alla prima assoluta in Serie A.

INIZIA MEGLIO IL CAGLIARI - Nelle prime battute di gioco il Cagliari mostra buona personalità e idee chiare. Gli uomini di Maran giocano corti, pressano alto e cercano con insistenza la testa di Pavoletti. E la prima occasione è proprio per il 30 cagliaritano ma Audero esce in stile difensore, con i piedi, e spazza via. All’11’ ci prova Cigarini da lontano, mentre la prima occasione Samp arriva al 16esimo con Jankto che non riesce ad impattare da buona posizione su preciso invito di Ekdal.

LA SAMP PRENDE RITMO - A cavallo del 25esimo i sardi ci provano da fuori prima con Cigarini, poi con un bell’esterno destro di Barella che termina alto. Ma al 31’ ecco la Samp: palla che arriva a Saponara dopo un contropiede, l’ex Fiorentina apre a sinistra per Quagliarella che si accentra e prova due volte la conclusione, trovando prima l’opposizione di Ceppitelli, poi quella di Pisacane. Sulla respinta sopraggiunge Sala che entra in area e calcia, ma Cragno rispinge in tuffo.

ANCORA CAGLIARI - La successiva ripartenza del Cagliari rischia di essere decisiva: Barella riconquista palla sulla trequarti, avanza e serve con un tocco geniale Pavoletti, ma il numero 30 spara addosso a Audero. Sulla respinta rischia grosso Deiola che interviene a gamba tesa su Praet. L’arbitro estrae il giallo e conferma l’ammonizione anche dopo consulto col VAR all’on field review. La prima frazione si chiude con una conclusione a lato di Saponara da buona posizione.

ERRORE DEFREL - Il primo squillo del secondo tempo è del Cagliari. Pellegrini è bravo a recuperare palla sulla trequarti, avanza e calcia ma la conclusione finisce alta. E allora ecco la Samp: azione che si sviluppa a sinistra, il pallone arriva a Saponara che mette in mezzo per Defrel, ma il francese calcia clamorosamente alto il rigore in movimento.

FATTORE GABBIADINI - Al 52esimo la svolta del match: Giampaolo richiama in panchina un Saponara in crescita per Manolo Gabbiadini. L’ingresso dell’ex Southampton cambia volto alla partita grazie ad una posizione a metà fra centrocampo e attacco che crea diversi problemi al Cagliari. Da un suo movimento nasce l’azione pià clamorosa del match, al 62esimo: la palla arriva a Praet che calcia verso la porta trovando la deviazione ravvicinata di Quagliarella. Tocco a rete da un metro di distanza e miracolo di Cragno che con un meraviglioso balzo verso destra toglie la palla dalla linea di porta, andando anche a rispondere alla ribattuta ravvicinata di Jankto.

QUAGLIARELLA DAL DISCHETTO - Il gol però è nell’aria e arriva al 66esimo: cross in mezzo per Quagliarella, ma alle sue spalle spunta Gabbiadini che finisce a terra dopo un contatto con Pellegrini. L’arbitro Massimi indica il dischetto e conferma la decisione dopo silent-check del VAR, nonostante le proteste cagliaritane. Sul dischetto va Quagliarella che segna tirando forte e angolato. Sull’esultanza, il capitano blucerchiato va anche a dire qualcosa a Cragno con tono decisamente polemico.

CAMBI E GESTIONE SAMP - Il gol della Samp dà il via ad un girandola di cambi. La Samp sembra in gestione della gara, col Cagliari che ha accusato lo svantaggio e inizia ad accusare la stanchezza derivante dall’impegno fisico del primo tempo. Al 76’ ci prova comunque al volo il neo entrato Srna, ma la sua conclusione finisce fuori. Il Cagliari ci prova senza troppa convinzione nel quarto d’ora finale e proprio per questo la Samp non è chiamata neanche agli straordinari, portando a casa un 1-0 finale che regala speranze in ottica europea.