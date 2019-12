© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Difficilmente scenderanno in campo contro il Parma, quindi quella di stasera è una delle ultime chances per tre giocatori che hanno deluso in questa prima parte di stagione, come Emiliano Rigoni, Gianluca Caprari e Jeison Murillo. Per loro potrebbe esserci una nuova destinazione già a gennaio, rivela oggi il Secolo XIX: a meno di prove particolarmente convincenti prima della fine dell'anno solare.