Samp, piace Luca Rigoni del Genoa per rinforzare il centrocampo

Fonte: Gaetano Mocciaro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senza obiettivi da perseguire in questo finale di stagione, la Sampdoria rivolge la sua attenzione al mercato. Per rafforzare il proprio centrocampo i blucerchiati potrebbero puntare su Luca Rigoni del Genoa. Il mediano potrebbe essere per i doriani la pedina giusta per potenziare il proprio centrocampo.