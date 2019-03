© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pochi stravolgimenti anche in caso di cambio societario: lo spiega Il Secolo XIX che racconta di come l'assetto del club, anche in caso di acquisizione del fondo York Capital, prevederebbe Antonio Romei come 'tuttofare' del club, Osti come ds e semmai qualche dubbio su Sabatini. Sarebbe in teoria confermato anche Giampaolo in panchina che coi blucerchiati ha un altro anno di contratto.