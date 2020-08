Samp, porte girevoli in attacco: Caprari verso Benevento, in entrata resta l'idea Torregrossa

Sul fronte delle possibili uscite della Samp, un altro mancato riscatto (oltre a Verre) è stato quello di Caprari, che il Parma ha deciso di lasciare libero a fine campionato. Per l’attaccante - sottolinea La Gazzetta dello Sport - c’è un discorso avviato nei giorni scorsi fra la Sampdoria e il Benevento, e diventato più di attualità proprio nelle ultime ore. Sembrano esserci, dunque, le basi perché l’operazione possa andare in porto nei prossimi giorni, in un reparto dove ai blucerchiati manca invece un elemento dal fisico imponente. Un identikit che porta sempre lì, al bresciano Torregrossa. Un discorso tutt’altro che semplice, ma l’interesse blucerchiato è confermato e le prossime settimane potrebbero finalmente portare novità in tal senso.