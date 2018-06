Samp, portiere cercasi: Skorupski caro, occhio a Sportiello e Consigli

© foto di Federico Gaetano

Il Secolo XIX fa il punto sul mercato portieri in casa Sampdoria. Molti i giocatori offerti ai blucerchiati ma al momenti l'unico incontro è quello con la Roma per Skorupski. Per il polacco i giallorossi chiedono 10 milioni. Cifra che suggerisce ai blucerchiarsi di valutare altri profili, fra cui Sportiello e Consigli.