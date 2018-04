Samp, Praet: "Bene contro il Cagliari. Adesso battiamo il Sassuolo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SampTv dopo il 4-1 di Marassi contro il Cagliari: "E' importante vincere. Adesso dobbiamo continuare a giocare e vincere. Atalanta e Milan hanno vinto e per noi non è certo il massimo ma dobbiamo continuare ad andare avanti. Il gol? Quagliarella ami ha dato una palla che non potevo fallire. Sono felice per la rete ma ancora di più della vittoria. Avevamo bisogno della vittoria e l'abbiamo conquistata. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, nella ripresa loro sono usciti ma siamo stati in grado di gestirli. Adesso testa al Sassuolo per vincere contro un'altra squadra che ha bisogno di punti".