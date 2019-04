Samp, Praet: "Derby gara più importante. Crediamo all'Europa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby di domenica contro il Genoa: "Sono diverso. È cambiato persino il mio fisico, lo definirei più... adulto. E sono cresciuto tatticamente. Oggi faccio la mezzala, non c’è più traccia del Praet ai tempi dell’Anderlecht. D’altra parte, ero venuto in Italia proprio perché i margini di crescita in un campionato top come la serie A per me, rispetto al campionato belga, sarebbero stati maggiori. E così è successo. Sono un giocatore più duttile, più completo. Qui devi pensare velocemente, e avere tanta forza addosso. Il salto mi è servito, ma non mi sento ancora arrivato. Il derby? Una premessa: questa partita vale più delle sei che poi ci rimarranno prima di finire la stagione. Dobbiamo prenderci i tre punti, soprattutto dopoché nel weekend passato i risultati delle nostre avversarie dirette sono stati a nostro favore: e pensare che il nostro k.o. di sabato in casa aveva fatto sembrare tutto nero. Siamo a quattro punti dall’Europa, con la Roma abbiamo fatto un gran possesso palla, il derby ci serve per la classifica, e non solo per quella".