Samp, Praet: "Il Genoa non ha giocato per vincere, avevamo pochi spazi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con il Genoa. "E' stato difficile il cambio di ruolo, quest'anno sto andando molto meglio e posso anche giocare come mezz'ala. Il Genoa non ha giocato per vincere, non è stato facile trovare spazi. I miei modelli sono Xavi e Iniesta".