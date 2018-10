Samp, Praet: "La Juve mi voleva? Non saprei. Ora tratto il rinnovo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista concessa alla Gazzetta dello Sport da Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria. Il calciatore blucerchiato è tornato a parlare dell'interessamento palesato la scorsa estate dalla Juventus: "Ho sentito pure io certe voci ma non saprei. Fa piacere essere accostato a squadre importanti, ma io a Genova sono felice e voglio rimanere", ha detto il calciatore belga che prosegue. Come ogni giovane, credo sia normale puntare a un top club. Ma ci sarà tempo per pensarci, ora alla Samp sto benissimo e sto discutendo del club del rinnovo del contratto in scadenza nel 2020".