Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, ha parlato a Il Secolo XIX. Queste alcune battute: "Il ko di Caprari? E’ stato un brutto mercoledì. Prima si è fatto male Sala, per fortuna niente di grave. Poi Gianluca… mi spiace tantissimo per lui, stava attraversando un buon periodo. Il futuro? Sono a un punto-chiave della mia carriera, è vero, ma ogni partita è un punto-chiave. Sono ambizioso, come tutti i giocatori. Nella Sampdoria sto superbene. Se ci sarà un’occasione che andrà bene alla società e a me, ne parleremo. Se resterò qui, sarò felicissimo e continuerò a dare il massimo. Ho il contratto sino al 2021".