Samp, prima uscita stagionale col Sellero Novelle in attesa dei rinforzi

Terza giornata in Val Camonica per la Sampdoria. Dopo i test e i primi allenamenti al caldo di Bogliasco la formazione di Eusebio Di Francesco si è spostata da domenica scorsa a Ponte di Legno, sede del ritiro pre-campionato ormai da quattro anni. Qualche arrivo, Murillo su tutti il colpo di questa prima parte di mercato, ma anche tante incognite e tante situazioni da valutare all’interno del gruppo che lo scorso 9 luglio ha iniziato a lavorare alle dipendenze dell’ex mister di Sassuolo e Roma. La prima riguarda Denis Praet. Il belga gode di estimatori oltre Manica con l’offerta del Leicester di 18 milioni più bonus che però non soddisfa a pieno il presidente Massimo Ferrero.

Si parte col 4-3-3 - Lo ha detto sia nell’intervista a Samp TV sia in conferenza stampa mister Di Francesco: lo schema che verrà utilizzato sarà il 4-3-3 e possibilmente con gli esterni d’attacco invertiti. In reparto offensivo è ancora in via di costruzione e gode di una certezza che sia chiama Fabio Quagliarella. La partenza di Defrel ha però lasciato un buco sulla corsia riempito da Caprari che insieme a Maroni potrebbero rappresentare due esterni di valore. Insieme al neo arrivato dal Boca Juniors e all’ex Pescara ci sono Gabbiadini, che potrebbe anche essere impiegato come prima punta, Bonazzoli, di rientro dal prestito al Padova, e Gaston Ramirez, più trequartista che ala.

Oggi in campo con il Sellero Novelle - Questo pomeriggio intanto è prevista la prima amichevole al campo sportivo di Temù. C’è molta curiosità per vedere quale sarà la formazione che l’allenatore blucerchiato schiererà contro i dilettanti del Sellero Novelle, appuntamento alle ore 17.30. La Sampdoria è pronta a svelarsi ai suoi tifosi. Inizia la stagione di Quagliarella e compagni.